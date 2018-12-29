Moskova'daki Suriye zirvesinden iş birliği çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşlarıyla Suriye’deki gelişmeleri ele aldı. Toplantıda Suriye ordusunun Menbiç'teki gelişmeleri, Fırat'ın doğusu operasyonu gibi konular görüşüldü. Toplantı bir buçuk saat sürdü.

"Soçi ve sonrasındaki süreç ele alındı"

Toplantısı sonrası bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Soçi süreciyle attığımız adımları ve bundan sonra ne yapacağımızı" dedi.

Sputnik'in haberine göre YPG'nin Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin'in geri alınması, Menbiç'in de korunması için Şam'ın asker göndermesini istemesi sonrası Suriye ordusunun dün Menbiç'e girmesinin, toplantının gündem maddelerinden biri olduğu biliniyor.

Toplantı öncesinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatında Suriye konusunda yakın iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, "Bu sayede siyasi sürece dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik" dedi.

Şoygu: ABD'nin Suriye'den çekilmesini ve Fırat'ın Doğusu'ndaki gelişmeleri ele alacağız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, "İdlib'in yanı sıra İstanbul'da vardığımız anlaşmanın uygulanmasını değerlendireceğiz. Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilmesini ve Fırat'ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'daki görüşmelerde Ankara'nın, Fırat Nehri'nin doğusu ve Menbiç'e yönelik harekat planlarının ele alınacağını ve son gelişmeler ışığında Suriye'deki durumun geleceğinin her iki taraf için de netliğe kavuşturulacağını söylemişti.