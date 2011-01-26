Moskova'daki saldırının arkasında 'Karadul'lar mı var?

T24

Yeni saldırı uyarısı



Kim bu Karadullar?



Avlayın onları



Ukraynalı ünlü yazar da öldü





Kan vermeye koştular



Rusya’nın başkenti Moskova’da önceki gün 35 kişinin ölümüne yol açan bombalı intihar saldırısıyla ilgili 2006 yılında öldürülen Çeçenistan’ın ünlü direniş lideri Şamil Basayev’in kurduğu ‘Karadul’ kadın intihar komando ekibi üzerinde duruluyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Rus istihbaratı, saldırının yaşandığı Domodedovo Havaalimanı’nda güvenlik kameralarındaki görüntülerde bir süredir aradıkları 3 Çeçen teröristi tespit etti. Bu görüntülerin ardından kadın teröristin çantasını açması ile bombanın patladığı görüldü. Başı kopan erkek terörist ise, kadın intihar komandosuna eşlik eden ikinci teröriste ait çıktı. Moskova’da kuzey Kafkasyalı avı başlatan Rus güvenlik kuvvetleri, bir süredir ‘Karadulların’ da dahil olduğu bir terörist hücrenin peşinde olduklarını açıkladı.Hedef MoskovaBuna göre, ‘Karadullar Moskova’yı vuracak’ ihbarı alan polis, büyük saldırıyı yılbaşı eğlenceleri sırasında bekliyordu. Ancak Çeçen kadın terörist yılbaşı akşamı Moskova’nın kenar semtlerinde bir dairede bomba düzeneğini yanlışlıkla patlattı. Kadın terörist hayatını kaybederken Rus polisi, eşkallerini belirlediği 3 erkek Kafkasyalı’nın peşine düştü. Bu sırada bir başka istihbarat raporunda Çeçenlerin bir havaalanına saldıracağı ihbarı yer aldı. Ruslar Çeçen teröristleri ararken, Domodedovo havalimanındaki intihar saldırısı gerçekleşti.Rus güvenlik kuvvetleri, önce yılbaşı gecesi, ardından da Domodedovo Havalimanı’ndaki saldırı olmak üzere iki kez ellerinden kaçırdıkları 3 Kafkasyalı için ‘Yeni bir saldırı olabilir’ uyarısı yaptı. Rus güvenlik kuvvetleri 2012’deki Kuzey Kafkasya sınırındaki Karadeniz’in tatil beldesi Soçi’de düzenlenecek Kış Olimpiyatları’nda alınacak güvenlik önlemlerini şimdiden planlamaya başladı.Karadullar, adını birlikte olduğu erkeği öldüren çok zehirli örümcekten alıyor. Rusya’ya karşı mücadele eden Çeçen direnişçilerinin komutanı Şamil Basayev’in kurduğu ‘Karadullar birliği’, Çeçenistan savaşında eşi ya da kardeşini kaybeden kadınlardan oluşuyor. 2002 yılında Moskova’da bir tiyatro baskınında, yüzleri ve başı siyah peçe ile kapalı, bombalı kemerleri ile ilk kez boy gösterdi. Rus polisinin kanlı kurtarma operasyonu sonucunda, Çeçenler de dahil 200 kişi öldü. 2003 yılında BBC, Kowa adında bir intihar komandosu ile röportaj yaptı. Kowa, yakınlarını Çeçenistan’da kaybettiğini ve amacının alabildiğine fazla Rus canı almak olduğunu söyledi. 2006’da Basayev’in öldürülmesinin ardından Karadullar Rusya’nın birçok bölgesinde intihar saldırıları düzenledi. Son olarak geçen yıl Mayıs ayında 2 intihar kadın komandosu, Moskova metrosunda bombaları patlattı. Saldırıda 37 kişi öldü.Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, ülke imajının bir anda sarsılması üzerine güvenlikle ilgili birimlere çok sert ültimatom verdi. Medvedev, istihbarattan polis müdürlerine varıncaya kadar tüm güvenlik kurumlarına, “Ya bu teröristleri tek tek yakalayıp tüm bağlantılarıyla yok edersiniz, ya da kovarım” tehdidinde bulundu.Medvedev, kusuru görülen tüm güvenlik görevlilerinin de yargılanacağını sözlerine ekledi.Rus lider, İsviçre’nin Davos kentinde bugün başlayacak iş dünyasının zirvesine katılmaya karar verdi. Medvedev, bombalı saldırı üzerine, Rusya’ya yatırımcı çağırmak üzere gitmeye hazırlandığıDavos gezisini iptal etmişti.Moskova’daki intihar saldırısında ölenlerin büyük bölümü Rus. 8 yabancıdan 2’sinin İngiliz, birinin Alman ve birinin de Ukrayna’nın ünlü senaryo yazarı Anna Mashutina olduğu belirlendi. Ukrayna ve Rusya’da birçok ödül alan Mashutina, Moskova’ya ödül almak için geliyordu. Uçaktan indikten sonra arkadaşlarını telefonla arayan genç yazar, birkaç dakika sonra patlamayla can verdi.Saldırı sonrası çok sayıda yaralı olduğu duyulunca, Moskovalılar kan bağışında bulunmak için hastanelere akın etti. Saldırıyla kriz fırsatçıları da türedi. Taksi şoförleri Moskova’nın 60 km dışındaki havaalanından yolcu taşıma ücretlerini 40 dolardan 650 dolara yükseltti.