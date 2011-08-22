-Moskova'daki Ramazan çadırında Türk günü MOSKOVA (A.A) - 22.08.2011 - Rusya Müftüler Konseyi'nin başkent Moskova'da kurduğu iftar çadırında Türkiye'nin Mosokva Büyükelçiliği tarafından dün akşam "Türk Günü" vesilesiyle verilen iftara 700'ün üzerinde davetli katıldı. Rusya Müftüler Konseyi'nin bu yıl 6'ncısını açtığı iftar çadırında 21 Ağustos'un Türk Günü ilan edilmesi nedeniyle Moskova Büyükelçiğili'nin verdiği iftara Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı ve Büyükelçilik yetkilileri katıldı. Çağrıcı, Moskova'daki Zafer Parkı'nda verilen iftarda yaptığı konuşmada, Rusya'daki Müslümanları ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, "Bugün sizlerle oruç vesilesiyle buradayız. Fakat, bunun başka özel bir anlamı da var. Bu sofrada Rus-Türk halklarının, Rusya ve Türkiye Müslümanlarının bir kaynaşması, birlikteliği, beraberliğine tanık oluyoruz" ifadesini kullandı. Ramazan çadırı geleneğini Türkiye'nin başlattığını belirten Çağrıcı, "Dünyada artık diğer ülkeler de bizi örnek almaya başladı. Bu yıl Türkiye'de on binlerce kişi ramazan çadırında orucunu açtı. Bu yüce dinimizin, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in, sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed'in bize öğrettiği değerlerdir. Modern dünyamızda bu değerlerin çok büyük önemi var" dedi. Türkiye'deki Müslümanların Afrika'da kuraklık nedeniyle açlık çeken insanlar için seferber olduğunu kaydeden Çağrıcı, "Özellikle Somali için 200 milyon dolardan fazla yardım topladık. Hatta Türkiye'deki çocuklarımız bile harçlıklarını verdi. Ve umut ediyorum ki Moskova'da sizlerle sergilediğimiz bu birliktelik ve beraberlik de dünya insanlığı adına önemli bir mesaj olacaktır" diye konuştu. Gaynuddin de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendilerine verdiği addi ve manevi destek için teşekkür ederek, Türkiye'de Diyanet'in kendilerini sürekli desteklediğini ve Moskova'da inşaatı devam eden Merkez Camisi inşaatı için Türkiye'den destek beklediklerini yineledi. Türkiye'den gelen iki din görevlisinin ney ve ud eşliğinde ilahiler okuduğu iftar çadırında bulunanlara Rusya Müftüler Konseyi tarafından Kuran-ı Kerim'in Rusça çevirisi ve Tatarca ilahilerin bulunduğu cd'ler de dağıtıldı.