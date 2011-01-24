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Dünya

MOSKOVA'DAKİ PATLAMADA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ MOSKOVA (A.A)

24 Ocak 2011 18:43

-MOSKOVA'DAKİ PATLAMADA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ MOSKOVA (A.A) - 24.01.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedova havaalanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerle ilgili çelişkili bilgiler gelirken, Rus resmi haber ajansı İtar-Tass yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İtar-Tass, adını açıklamadığı bir güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre, patlamada yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rus İnterfaks ajansı ise patlamada 10 kişinin öldüğünü belirtirken, RİA Novosti ölü sayısı konusunda bilgi vermeyerek sadece 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Rus basını, patlamanın intihar saldırısı olma ihtimali olduğunu belirtirken, görgü tanıkları bagaj alma bölümünde yoğun bir duman olduğunu kaydettiler.

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