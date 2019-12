Moskova'daki otel oda fiyatları, dünyanın en pahalısı

T24 - İngiliz seyahat acentalarından olan Hogg Robinson Group tarafından gerçekleştirilen dünyanın en pahalı gecelik otel oda fiyatlarına sahip şehirleri sıralamasında Rusya'nın başkenti Moskova, 5. kez art arda ilk sırada yer aldı.



Saygın The Economist dergisinin haberine göre Moskova, iş seyahati gerçekleştirenler için art arda 5. kez dünyanın en pahalı gecelik otel oda fiyatına sahip şehri seçildi.



İngiliz seyahat acentalarından olan Hogg Robinson Group, gerçekleştirdiği son araştırmaya göre Rusya'nın başkenti Moskova'nın, 2009 yılında ortalam 266 Euro olan oda başı otel fiyatıyla ilk sıradaki yerini kimseye kaptırmadı.



Bu fiyatın Moskova'nın 2008 yılı ortalam fiyatına göre yüzde 5 daha düşük bir fiyat olduğu belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en pahalı şehirlerinden biri olan Abu Dabi'de 223 Euro ile Moskova'nın takipçisi oldu.



Abu Dabi, sahip olduğu otellerin eksikliklerinin gidermesiyle son birkaç yılda hızlı bir şekilde yükselerek listedeki yerini alırken, Dubai ilk 10'daki yerini kaybederek 16. sıraya düştü.



İlk 10'da yer alan şehirlerin oda fiyatlarında ciddi oranda düşüş yaşadı. Bu şehirlerden olan New York 3. sıradaki yerini korumasına rağmen en büyük düşüşü yaşayan şehir oldu. New York'ta otellerin gecelik oda fiyatları 2008 yılına göre yüzde 23'lük bir düşüş yaşadı.



Ancak New York, ekonominin 4. çeyreğinde yaşadığı yükeslişle tekrar eski zamanlarına dönebilir. Bu ekonomik verilerle, Hogg Robinsn Group'un verilerinin geçici olduğuna yorulabilir.



2009 yılı boyunca yalnızca 2 Kuzey Amerika şehrinde otel fiyat oranlarında yükseliş yaşandı. ABD'nin Houstan şehir ve Kanada'nın Ottawa eyaleti, petol ve gaz sektörüne gerçekleştirilen taleplere borçlular.



Houstan'da gecelik oda fiyatları 2008 yılına göre, yüzde 7 oranında yükselirken, Ottawa'da gecelik kişi oda fiyatlarındaki yükseliş yüzde 3 olarak gözlemlendi.