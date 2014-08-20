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Dünya

Moskova'daki gökdelen Ukrayna bayrağına boyandı

Ukraynalı aktivistler, Sovyetler Birliği’nin 1953’te hayatını kaybeden lideri Joseph Stalin döneminden kalma bir gökdelenin zirvesini Ukrayna bayrağı şeklinde boyadı

20 Ağustos 2014 23:43

Ukraynalı bir grup aktivist 2. Dünya savaşı döneminde Sovyetler Birliği'nin liderliğini yapan Joseph Stalin döneminden kalma bir gökdelenin zirvesini Ukrayna bayrağının renklerine boyadı.

Telegraph’ın haberine göre, 175 metrelik binanın tepesinde tehlikeli bir eyleme imza atan dört aktivist, vandalizm suçlamalarıyla yargılanıyor. Eylemleri esnasında, binanın tepesine Ukrayna bayrağı da asan iki kadın ve iki erkek aktivist, eylemlerini “Moskova’nın ayrılıkçılara destek vermesini” protesto etmek için gerçekleştirdiklerini ifade etti. Orak ve çekiç kabartmalı Sovyet yıldızının Ukrayna renkleriyle boyanmış halinin fotoğrafı sosyal medyada çok kısa sürede yayıldı.

 

Eski rengine boyandı

 

Rus yetkililer, aktivistlerin tutuklanmaları durumunda üç yıl hapis cezası alacaklarını ifade etti. 32 katlı gökdelenin tepesine tırmanma ekipmanıyla çıkan eylemcilerden en az birinin, aşağı paraşütle iniş yaptığı belirtildi. Olaydan kısa süre sonra Sovyet yıldızı yeniden, eski rengi olan altın rengine boyandı.

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