Moskova'da yine bombalı saldırı: 1 ölü

T24 - Rusya’nın başkenti Moskova’da bir süpermarkette patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin öldüğü, yaralanan olmadığı açıklandı.



Ölen kişinin Moskova'nın kuzeyindeki bir süpermarketin girişinde el bombası ile kendisini öldürdüğü belirtildi. Görgü tanıkları saldırganın arabasıyla geldiğini, arabadan çıktıktan sonra el bombasının pimini çektiğini söyledi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri hemen soruşturmaya başladı.



Moskova'da geçtiğimiz ay Domodedovo Havalimanı'na yönelik bombalı intihar saldırısında 36 kişi ölmüştü, 180 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı kendini “Çeçenistan Emiri” ilan eden Çeçen terörist Doku Umarov üstlenmişti.

