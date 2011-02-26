T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moskova'da yine bombalı saldırı: 1 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir süpermarkette patlama meydana geldi.

26 Şubat 2011 02:00

T24 - Rusya’nın başkenti Moskova’da bir süpermarkette patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin öldüğü, yaralanan olmadığı açıklandı.

Ölen kişinin Moskova'nın kuzeyindeki bir süpermarketin girişinde el bombası ile kendisini öldürdüğü belirtildi. Görgü tanıkları saldırganın arabasıyla geldiğini, arabadan çıktıktan sonra el bombasının pimini çektiğini söyledi. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri hemen soruşturmaya başladı.

Moskova'da geçtiğimiz ay Domodedovo Havalimanı'na yönelik bombalı intihar saldırısında 36 kişi ölmüştü, 180 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı kendini “Çeçenistan Emiri” ilan eden Çeçen terörist Doku Umarov üstlenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24