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Dünya

MOSKOVA'DA UÇAK KAZASI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI MOSKOVA (A.A)

04 Aralık 2010 17:20

-MOSKOVA'DA UÇAK KAZASI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI  MOSKOVA (A.A) - 04.12.2010 - İç hat seferi yaparken motorlarının durması üzerine Moskova'daki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra pistte kayan uçaktaki 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Acil durum yetkililerine dayanan Rus ajansların haberlerine göre, içinde 155 kişinin bulunduğu Dağıstan havayollarına ait, Sovyet yapımı Tu-154 tipi uçak, motorlarının arızalanması üzerine Domodedovo havaalanına acil iniş yaptı. Acil inişten sonra pistte kayan uçağın motorlarının arızalanmasının nedeni henüz bilinmiyor.

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