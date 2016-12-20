Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran buluşması

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılacak toplantının ertelenmeyeceği bildirildi. Rus Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Sluzki, "bu trajediye rağmen yapıcı çalışmalara devam etmeliyiz” dedi. Sluzki, Ankara ile ilişkilerin de sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde bugün Moskova'da yapılması planlanan toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkîdaşı Cevad Zarif katılacak. Üç ülkenin savunma bakanları ise ayrı bir toplantıda biraraya gelecek. Türkiye, Rusya ve İran arasında ilk kez düzenlenen bu üçlü zirvede, Halep'teki durumun yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da yaptığı açıklamada, bu toplantıda Suriye'de gerçekten etkili olan ülkelerin biraraya geleceğini ifade etti. Lavrov, toplantıda Türk ve İranlı mevkîdaşları ile ayrıntılı ve somut bir şekilde Suriye'deki durumun iyileşmesi için gerçekten ne yapabileceğini konuşmak istediğini söyledi. Lavrov, sadece konuşan ve propaganda yapan Batılı ortakların bölgede etkili olamadığını savundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ise toplantıdan büyük bir beklenti olmadığı işaret edildi. Açıklamada, toplantının farklı tutumları anlamak için iyi bir fırsat olduğu ifade edildi. Fransız Haber Ajansı AFP'nin haberine göre, Türkiye Suriye konusunda Rusya ile gizli bir anlaşma yapıldığına ilişkin iddiaları da doğrulamadı. Haberde, Beşar Esad'a bağlı birliklerin Rusya'nın desteği ile Halep'i almasına Türkiye'nin kabul etmesi karşılığında Türkiye'ye Kuzey Suriye'de daha fazla hareket alanı mı sağlandı sorusunu Dışişleri Bakanlığı'nın "bu tür pazarlıklar yapmıyoruz” şeklinde yanıtladığı belirtildi.

Putin barış görüşmelerinin başlamasını istiyor

Suriye krizinde, Türkiye ile Rusya ve İran farklı tutumlar izliyor. Rusya ve İran Esad rejimine destek verirken, Türkiye Kürtlere ve IŞİD'e karşı mücadele veren Suriyeli direnişçi grupları destekliyor.

İran gibi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen Putin, Esad hükümeti ile isyancılar arasında yeniden barış görüşmelerine başlanmasını istiyor. Olası görüşmelerin Kazakistan'da gerçekleşmesini isteyen Putin, planları için destek arıyor.

BM Halep'e gözlemci gönderecek

Birleşmiş Milletler Suriye'de barış görüşmelerine yeniden başlanmasını istiyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yaptığı açıklamada, Suriye'de savaşan tarafları 8 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde biraraya gelmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Mistura, BM Güvenlik Konseyi'nin Halep'in doğusuna gözlemci gönderilmesini öngören tasarıyı oy birliği ile kabul etmiş olmasını da memmuniyetle karşıladı. BM gözlemcileri, Doğu Halep'in tahliye edilmesinin denetiminden sorumlu olacak. Fransa'nın girişimiyle hazırlanan karar tasarısına Rusya da destek verdi. BM Güvenlik Konseyi'nde daha önce bir çok karar tasarısı Rusya'nın veto etmesi nedeniyle kabul edilmemişti.

Bugün kentten en az 7 bin kişinin otobüslerle tahliye edildiği haber verildi. Ancak en az 7 bin kişinin daha kentte kaldığı tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/dpa, JD/BK