Moskova'da tren istasyonları için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 tren istasyonuna kimliği belirsiz kişiler tarafından bomba ihbarı yapıldı.

Bomba ihbarı sonrası Rus polisi söz konusu 3 tren istasyonunu boşalttı.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan haberde, "Bomba ihbarı üzerine Kazan ve Leningrad tren istasyonlarından biner kişi, Yaroslavl tren istasyonundan 750 kişi tahliye edildi" denildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının çalışmaları sonucu herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliğinin tespit edileceği belirtildi.

Bilindiği üzere bir çok ülkede meydana gelen patlamalar sonrası Rusya'da en ufak ihbar ve kuşku dahi yoğun güvenlik önlemlerinin ve kontrollerin yapılmasına neden oluyor.

Rus polisi her ihbarı çok ciddi biçimde değerlendiriyor.