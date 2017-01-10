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Dünya

Moskova'da son 120 yılın en soğuk gecesi!

Hava sıcaklıklarının eksi 33 dereceye kadar düştüğü ifade edildi

10 Ocak 2017 13:52

Rusya’da hava tahmin merkezi Fobos, 6 Ocak’ı 7’sine bağlayan gecenin meteorolojik verilere göre başkent Moskova’da son 120 yılın en soğuk gecesi olarak kaydedildiğini açıkladı. 

Hava tahmin merkezi temsilcisi Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, Moskova’nın VDNH bölgesinde hava sıcaklığının eksi 29.9’a, Klin ve Dmitrov kentlerinde de eksi 33.4’e düştüğünü ifade etti. 
 
Fobos’un verilerine göre önümüzdeki pazar gününden itibaren hava yavaş yavaş ısınmaya başlayacak ve gelecek hafta içinde de bu eğilim devam edecek.
 

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