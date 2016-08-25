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Dünya

Moskova’da rehine krizi!

Kent merkezinde bir kişi 4 kişiyi rehine aldı ve üzerindeki bombayı patlama tehdidinde bulundu

25 Ağustos 2016 00:24

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kişi, kent merkezindeki bir bankada 4 kişiyi rehine alarak üzerinde bomba olduğunu söyleyerek patlatma tehdidinde bulundu.

RİA Novosti’ye konuşan bir yetkili, saldırganın Citybank şubesinde 4 çalışanı rehin aldığını, daha sonra 2’sini serbest bıraktığını söyledi. Emniyet kaynakları da, “Bugün 18.45’te bir kişi Nikitskaya Caddesi’ndeki bankaya girdi. Başında bilinmeyen bir nesne vardı" dedi.

Bankadan kaçmayı başaran görgü tanıkları ise, saldırganın 60 yaşlarında bir erkek olduğunu belirtti. Banka şubesine girerek bir arabulucuyla konuşmak istediğini söyleyen adamın bankayla özel olarak bir sorunu olmadığını belirttiği de aktarıldı.

​Boynunda sarı bir kutu asılı olan ve üzerinde bomba olduğunu söyleyen adamla polis arasında görüşmelerin sürdüğü ve saldırganın bankayı havaya uçurma tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Saldırının nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Citybank'tan yapılan açıklamada ise, rehine krizinin sonlandırılması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Özel operasyon güçleri bankanın çevresini kordon altına aldı. Bölgeye bomba imha ekibi de sevk edildi.

RİA Novosti’ye konuşan bir kaynak, saldırganın iflas eden işadamı Aram Petrosyan olabileceğini öne sürdü. Söz konusu kişinin bugün sabah saatlerinde internette saldırıya ilişkin bir video paylaştığı da iddialar arasında.

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