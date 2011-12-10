-Moskova'da Putin'e protesto MOSKOVA (A.A) - 10.12.2011 - Rusya genelinde bugün muhalifler sokaklara dökülerek Pazar günü yapılan parlamento seçim sonuçlarını protesto ederken, Rusya Başbakanı Vladimir Putin iktidarı ele geçirdiği 2000 yılından beri ilk defa bu boyutta bir protestoya şahit oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün öğleden sonra toplanmaya başlayan, parlamento dışında olan ve kendilerine ''Sistemdışı Muhalefet'' adını veren onbinlerce kişi Kremlin Sarayı'nın yakınındaki Bolotnoya Meydanı'nda bir ara geldi. Polis alana girenleri tek tek kontrol ederken, bir polis helikopterinin göstericilerin bulunduğu alanın üzerinde devriye uçuşu yaptığı, Moskova nehrinde de tekneli polisin güvenlik önlemi aldığı dikkati çekti. Göstericilerden Sergey Trafimov, AA'ya yaptığı açıklamada, "seçimlerde hile yapıldığı ve yetkililerin bu davranışıyla ülkeyi adeta bir sirke çevirdiği" görüşünü dile getirerek, ülkede kimsenin mevcut durumdan mutlu olduğunu sanmadığını söyledi. Polis yetkilileri Bolotnoya Meydanı'ndaki gösteriye yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını belirtirken, muhalefet temsilcileri en az 40 bin kişinin meydana geldiğini savundu. Adını açıklamayan protestocu bir genç kız da AA'ya yaptığı açıklamada, adil şekilde yapılmayan parlamento seçimlerini protesto etmek için buraya geldiklerini belirterek, ''Akşama kadar burada olacağız'' dedi. Svetlena adındaki yaşlı bir protestocu kadın da adil olmayan seçim sonuçlarını protesto için geldiğini belirterek, ''Her şeyin daha iyi olmasını umut ederim ama Rusya o kadar çürümüş bir devlet ki hiç bir şeyin değişeceğini sanmıyorum'' diye konuştu. Bolotnaya Meydanı'nda Putin ve Medvedev'in iktidarı bırakmasını isteyen pankartlar ve karikatürler taşındı. Protesto gösterileri başkent Moskova'nın yanı sıra, Rusya'nın Pasifik sahillerinden güneydoğusuna kadar 15 değişik kentte de yapıldı. Pasifik kıyısındaki Vladivostok kentinde yüzlerce kişi Rusya'nın Pasifik Filosu'nun bulunduğu nehir kenarındaki caddede yaptıkları gösteride, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi için, ''Fareler Gitmeli'' yazısının bulunduğu karikatür taşıdılar. Analistler, bugünkü gösterilerin Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in demokratik hoşgörüsünün sınırları ve muhalefetin ülke içindeki gücünü sınamanın büyük bir ölçütü olduğuna dikkat çekerek, yaşananların gelecek yıl Kremlin'e dönmeye hazırlanan Putin'in işinin gelecek yılki devlet başkanlığı seçiminde de kolay olmadığını gösterdiğini belirttiler.