Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, yaya geçidine daldı. ‘Slavyanskiy bulvar’ metro istasyonunu yakınlarında gerçekleşen olayda en az 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olayın sebeplerinin araştırıldığı kaydedilirken, Sputnik'e konuşan bir kaynak terör saldırısı olarak değerlendirme yapılmadığını söyledi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi. Olay sonucunda 4 kişi öldü” dedi.

Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi. Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.

"Terör saldırısı olarak değerlendirilmiyor"

Öte yandan söz konusu kaynak, kazanın bir başka aracın otobüsün önünü kesmesi veya otobüsün frenlerinin patlamasından dolayı gerçekleşmiş olması ihtimalleri üzerinde durulduğunu aktardı. Sputnik’e konuşan bir başka kaynak da olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini söyledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, sağlık görevlilerinin yaralılara tıbbi destekte bulunduğunu ifade etti.

Şoför: Frenler tutmadı

Rus basınına konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak da otobüsün şoförünün gözaltına alınıp polis merkezine götürüldüğünü belirtti. Rusya Soruşturma Komitesi gözaltına alınan şöförün, otobüsün aniden hareket etmeye başladığını, durdurmaya çalıştığını ancak frenlerinin tutmadığını söylediğini aktardı.

Komite, olayla ilgili iki olasılık üzerinde durulduğunu, kazanın şoför hatası nedeniyle mi yoksa araçtaki bir arızadan mı kaynaklandığı yönünde inceleme gerçekleştirildiğini duyurdu.