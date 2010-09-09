-MOSKOVA'DA ONBİNLER CAMİYE SIĞMADI MOSKOVA (A.A) - 09.09.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için kent merkezindeki Merkez Camii'ye akın edince onbinlerce kişi namazı caddede kılmak zorunda kaldı. Olimpiski Stadyumunun yanındaki yanındaki camiye gelen Çeçen, Tatar, Dağıstanlı, Kırgız, Tacik, Türkmen ve çok sayıda diğer ülke vatandaşı Müslümanlar bayram namazını sokakta kıldı. Rus güvenlik güçleri Merkez Camii'ndeki bayram namazı için çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, namazın kılındığı cadde ve camiyi çevreleyen sokaklar trafiğe kapatıldı. Yanında seccade getirmeyenler seyyar satıcılardan 50 kuruşa kağıt satın alırken, dilenci sayısındaki artış da dikkat çekti. Moskova Belediyesinin kurduğu hoparlörlerle sokakta namaz kılanlar vaazı rahatlıkla duyarken, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin de yayımladıkları mesajda tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.