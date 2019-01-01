Moskova'da köprü çöktü: 13 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Gorky Park'taki yaya köprüsünün bir kısmı, aşırı yük sebebiyle çöktü. Çökme sebebiyle 13 kişi yaralandı.

Yeni yılı kutlamak için bir araya gelen kalabalık grup, parktaki ahşap köprünün üzerinde toplandı. Yeni yılın ilk dakikalarında Rusya ulusal marşını söyleyen grup kısa bir süre sonra ahşap köprünün çökmesi sebebiyle yüksekten düştü.

Yaralananlar hastaneye sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 13 kişinin hafif şekilde yaralandığı duyuruldu.