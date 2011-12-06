-Moskova'da komünistler seçim sonuçlarını protesto etti MOSKOVA (A.A) - 05.12.2011 - Rusya'da dün yapılan seçim sonuçlarına tepki gösteren ve hile yapıldığını ileri süren binlerce Komünist Parti taraftarı Moskova ve Rusya'nın ikinci büyük kenti olan St. Petersburg merkezinde, ''Devrim'' sloganları atarak protesto gösterisi yaptı. Rus haber ajansları, Moskova kent merkezinde bu akşam binlerce kişinin bir araya gelerek Kremlin'e doğru yürüyüşe geçtiğini belirterek, ''Devrim'' sloganı atan göstericilerin Rusya'dan Başbakan Vladimir Putin döneminin sona ermesi çağrısında bulunduğunu kaydettiler. Yürüyüş için izin alan göstericiler, dün yapılan seçime hile karıştırıldığı ve utanç verici olduğunu belirterek, ''Putin'siz Rusya'' sloganı attılar. İzin alınan bölgenin dışındaki Kremlin yakınında bulunan caddeye girmeye çalışan birçok göstericinin polis zinciriyle karşılandığını belirten Rus haber ajansları, polisin kalabalık grubu müdahale sonucunda ikiye böldüğü ve bazı göstericilerin gözaltına alındığını kaydettiler. Bu arada, polis barikatını aşmayı başaran bir grup gösterici Kremlin'e doğru yürüyüşe geçince polisin müdahalesiyle karşılaşırken, polis gözaltına aldığı yaklaşık 30 kişiyi otobüslere bindirerek karakola götürdü. Kremlin yakınlarındaki Puşkin Meydanı'nda akşam saatinde Komünist Parti'nin çağrısı üzerine 2 bin kişinin bir araya geldiğini, barikatı aşan grupların KGB merkezinin olduğu Lubyanka Meydanı'na doğru yürüdüğünü ve polisin grubu engellemek için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.