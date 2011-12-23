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Dünya

Moskova'da kar trafiği felç etti MOSKOVA (A.A)

23 Aralık 2011 10:19

-Moskova'da kar trafiği felç etti MOSKOVA (A.A) - 23.12.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'da salı gecesinden beri belirli aralıklara yağan yoğun kar yüzünden kent merkezindeki trafik adeta felç olurken dün çok sayıda kaza meydana geldi. Başkentte özellikle trafik bugün her geçen saat daha kötü bir hal alırken, halk araçlarını bırakıp metroya gidince yer altı ulaşımında da rekor kırılmasına neden oldu. Başkentteki kötü hava koşulları yolları sürücüler için ''kar cehennemi'' haline getirirken, kentte yeterince kar temizleme çalışması yapılmamasından dolayı yılbaşına hazırlanan Rusya'nın başkentinde adeta trafik karmaşasının ortaya çıkmasına yol açtı. Moskova meteoroloji yetkilileri 21 aralıkta 13 cm kalınlığında kar yağdığını ve bunun da şu ana kadar bilinen en fazla kar yağışı olduğunu kaydederek, dünkü kar yağışının da 10 cm kalınlığında olduğunu belirtti. Bu arada, Yandex arama motoru da Moskova'da oluşan trafik sıkışıklığı uzunluğunun 3 bin 400 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti. Rus İtar-Tass ajansı da akşama doğru özellikle kent merkezindeki trafiğin son derece yoğun olduğunu duyurdu.

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