Moskova'da intihar saldırıları: 36 ölü

T24 - Rusya'nın başkenti Moskova'da iki metro istasyonunda 40 dakika arayla gerçekleşen patlamalarda ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Moskova Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamada, Moskova'da metronun en yoğun olduğu sırada meydana gelen iki patlamanın da intihar saldırısı olduğunu açıkladı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, saldırıların ardından "saldırıyı organize eden teröristlerin bulunup imha edileceğini" söyledi. Rusya'nın iç istihbarat servisi başkanı Aleksandır Bortnikov,
saldırıları gerçekleştiren intihar eylemcisi kadınların "Kuzey Kafkasya görünümlü" olduğunu
söyledi. Rusya Sağlık Bakanlığı yararlı sayısını 62 olarak açıklarken Rus basının ve Rus haber ajansı İnterfaks bu rakamı 73 olarak duyurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu bazı yaralıların durmlarının ciddi olduğu de belirtildi. Saldırıların ardından ilk kınama açıklaması Fransa'dan gelirken, dışişleri Bakanı Bernard Kouchner saldırıları "barbarca" olarak tanımladı.
Rusya'da Lubyanka'da 06:56'da (Türkiye saati ile 07:56) ve Park Kultury metrosunda gerçekleştirilen intihar saldırılarında 36 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı da 73'e yükseldi.
Krasnayarsk kentinde temaslarda bulunan Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ilgili bakan ve
kurumların yetkilileriyle video konferans aracılığıyla yaptığı
toplantıda, Ulaştırma Bakanlığı'nın ülke genelindeki toplu taşıma
araçlarında güvenliğin nasıl artırılacağına dair önerilerini en kısa
sürede hazırlaması talimatını verdi.
FSB Başkanı Bortnikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıları Kuzey Kafkasya'daki terörist örgütlerin düzenlediğini sandıklarını belirterek, "Çünkü iki saldırıda da intihar eylemcisi olduğu sanılan iki kadın cesedi bulundu ve bu kadınlar da Kuzey Kafkasya görünümlü" dedi.Güvenlik önlemleri en yüksek seviyede
Saldırının yapıldığı Lubyanka ve Park Kulturiy metroları civarında
uzaktan telefonla patlatılabilecek bombalar bulunacağı ihtimaliyle, GSM
operatörlerinin bu bölgedeki sinyalleri kesildi.
Kent merkezinde metro ve ulaşım yerlerinin yanı sıra Moskova'daki havaalanlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye yükseltildi. Başkent Moskova dışındaki kentlerde de toplu taşım araçlarında güvenlik önlemlerinin olası bir terörist saldırıya karşı artırıldığı bildirildi. 'Yaşananlar eski yoldaşlarımız tarafından verilen bir savaş'
Polis, görgü tanıklarının ifadelerine göre intihar eylemcisi kadınlara eşlik eden iki kişiyi arıyor.
Aşırı milliyetçi Rusya Liberal Demokratik Parti (RLDP) lideri Vladimir Jirinovski, saldırının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'de mülteci olarak yaşayan iş adamı Boris Berezovski'nin saldırıların arkasında olduğunu ima ederek, "şu anda Londra'da yaşayan eski yoldaşlarımız tarafından verilen bir savaş" ifadesini kullandı.Fransa'dan saldırılara kınama
Fransa, Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 metroya düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınandı.
Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, yaptığı açıklamada Rus halkına dayanışma mesajı gönderdi.
Kouchner, açıklamasında "barbarca" olarak nitelediği saldırıların sorumlularının bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istendi. 40 dakika arayla iki saldırı
İlk saldırının gerçekleştiği başkent Moskovo'daki Lubyanka istasyonunda 23 kişi hayatını kaybederken 40 dakika sonra Park Kultury metrosunda gerçekleştirilen ikinci saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü Irina Andriyanova, ilk patlamada ölen 12 kişinin trenin içinde bulunan, 11'inin ise istasyonda beklemekte olan yolcular olduğunu söyledi.
Rus savcılar, Rus iç istihbarat servisi FSB'nin merkezinin yakınındaki
Lubyanka metrosunda yerel saatler 07:56'da (TSİ 06:56) meydana
geldiğini açıkladı.
Yaralı sayısı hakkında çelişkili rakamlar gelirken, Sağlık
Bakanlığı 64, Rus basını ise 73 kişinin yaralandığını belirtiyor. Rus
İnterfaks ajansı, 73 yaralıdan yarısının sağlık durumunun çok ciddi
olduğunu ve bunların arasında bazı çocukların da bulunduğunu duyurdu.Ölü sayısı en son 36 olarak açıklandı
Rusya Olağanüstü Durumlar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son açıklamada ölü sayısının 36 olduğu bildirildi.
Saldırılardaki ölü sayısıyla ilgili haber ajanslarından gerçekleştirilen "46 kişinin öldüğü" açıklamaları, bir süre sonra resmi makamlardan gelen "en az 37 kişi hayatını kaybetti" açıklamasıyla düzeltilmişti.'İntihar eylemcileri 2 kadın'
Saldırıların ardından Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Lujkov, gazetecilere açıklamasında, metrodaki saldırıların intihar eylemcisi iki kadın tarafından yapıldığını söyledi.
Rus güvenlik yetkilileri, Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'i son gelişmeler konusunda sürekli bilgilendirdiği de belirtildi.
Kent merkezinde trafik kilitlenirken, polis kent merkezine araçla gidilmemesini istedi.
Metroları boşaltan halk, işyerine taksiyle ulaşmaya çalışırken, taksi fiyatlarının da 15 liradan 150 liraya yükseldiği bildirildi. Rus radyo ve televizyonları, taksicilere çağrıda bulunarak, insanların işyerlerine ulaşmasına yardımcı olmalarını ve durumdan fayda sağlamamalarını istedi.Saldırılar en yoğun saatlerde yaşandı
40 dakika arayla gerçekleşen saldırıların yaşandığı metro istasyonlarının yoğun olarak kullanıldığı belirtilirken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasında da endişeli olduklarını söylediler.
Dünyanın en yoğun metrolarında biri olan Moskova metrosunda güne ortalama 5.5 milyon insan taşınıyor.2004 yılındaki saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti
Moskova'da Paveletskaya metro istasyonunda 2004 Şubat ayında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı, vagonun içinde paketlenmiş halde bulunan bombanın metronun istasyona yaklaştığı anda patlamasıyla meydana gelmişti.
6 ay sonra gerçekleştirilen bir başka intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı istasyonun dışında gerçekleştirilmişti.
Yetkililer her iki saldırıyla ilgili olarak da Çeçen direnişçileri suçlamıştı.