Moskova'da intihar saldırıları: 36 ölü

T24 -

Güvenlik önlemleri en yüksek seviyede

'Yaşananlar eski yoldaşlarımız tarafından verilen bir savaş'

Fransa'dan saldırılara kınama

40 dakika arayla iki saldırı

Ölü sayısı en son 36 olarak açıklandı

'İntihar eylemcileri 2 kadın'

Saldırılar en yoğun saatlerde yaşandı Saldırılar en yoğun saatlerde yaşandı

2004 yılındaki saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti

Rusya'da Lubyanka'da 06:56'da (Türkiye saati ile 07:56) ve Park Kultury metrosunda gerçekleştirilen intihar saldırılarında 36 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı da 73'e yükseldi.Krasnayarsk kentinde temaslarda bulunan Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ilgili bakan ve kurumların yetkilileriyle video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda, Ulaştırma Bakanlığı'nın ülke genelindeki toplu taşıma araçlarında güvenliğin nasıl artırılacağına dair önerilerini en kısa sürede hazırlaması talimatını verdi.FSB Başkanı Bortnikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıları Kuzey Kafkasya'daki terörist örgütlerin düzenlediğini sandıklarını belirterek, "Çünkü iki saldırıda da intihar eylemcisi olduğu sanılan iki kadın cesedi bulundu ve bu kadınlar da Kuzey Kafkasya görünümlü" dedi.Saldırının yapıldığı Lubyanka ve Park Kulturiy metroları civarında uzaktan telefonla patlatılabilecek bombalar bulunacağı ihtimaliyle, GSM operatörlerinin bu bölgedeki sinyalleri kesildi.Kent merkezinde metro ve ulaşım yerlerinin yanı sıra Moskova'daki havaalanlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye yükseltildi. Başkent Moskova dışındaki kentlerde de toplu taşım araçlarında güvenlik önlemlerinin olası bir terörist saldırıya karşı artırıldığı bildirildi.Polis, görgü tanıklarının ifadelerine göre intihar eylemcisi kadınlara eşlik eden iki kişiyi arıyor.Aşırı milliyetçi Rusya Liberal Demokratik Parti (RLDP) lideri Vladimir Jirinovski, saldırının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'de mülteci olarak yaşayan iş adamı Boris Berezovski'nin saldırıların arkasında olduğunu ima ederek, "şu anda Londra'da yaşayan eski yoldaşlarımız tarafından verilen bir savaş" ifadesini kullandı.Fransa, Rusya'nın başkenti Moskova'da 2 metroya düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınandı.Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, yaptığı açıklamada Rus halkına dayanışma mesajı gönderdi.Kouchner, açıklamasında "barbarca" olarak nitelediği saldırıların sorumlularının bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istendi.İlk saldırının gerçekleştiği başkent Moskovo'daki Lubyanka istasyonunda 23 kişi hayatını kaybederken 40 dakika sonra Park Kultury metrosunda gerçekleştirilen ikinci saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü Irina Andriyanova, ilk patlamada ölen 12 kişinin trenin içinde bulunan, 11'inin ise istasyonda beklemekte olan yolcular olduğunu söyledi.Rus savcılar, Rus iç istihbarat servisi FSB'nin merkezinin yakınındaki Lubyanka metrosunda yerel saatler 07:56'da (TSİ 06:56) meydana geldiğini açıkladı.Yaralı sayısı hakkında çelişkili rakamlar gelirken, Sağlık Bakanlığı 64, Rus basını ise 73 kişinin yaralandığını belirtiyor. Rus İnterfaks ajansı, 73 yaralıdan yarısının sağlık durumunun çok ciddi olduğunu ve bunların arasında bazı çocukların da bulunduğunu duyurdu.Rusya Olağanüstü Durumlar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen son açıklamada ölü sayısının 36 olduğu bildirildi.Saldırılardaki ölü sayısıyla ilgili haber ajanslarından gerçekleştirilen "46 kişinin öldüğü" açıklamaları, bir süre sonra resmi makamlardan gelen "en az 37 kişi hayatını kaybetti" açıklamasıyla düzeltilmişti.Saldırıların ardından Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov, olay yerine gelerek incelemede bulundu.Lujkov, gazetecilere açıklamasında, metrodaki saldırıların intihar eylemcisi iki kadın tarafından yapıldığını söyledi.Rus güvenlik yetkilileri, Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'i son gelişmeler konusunda sürekli bilgilendirdiği de belirtildi.Kent merkezinde trafik kilitlenirken, polis kent merkezine araçla gidilmemesini istedi.Metroları boşaltan halk, işyerine taksiyle ulaşmaya çalışırken, taksi fiyatlarının da 15 liradan 150 liraya yükseldiği bildirildi. Rus radyo ve televizyonları, taksicilere çağrıda bulunarak, insanların işyerlerine ulaşmasına yardımcı olmalarını ve durumdan fayda sağlamamalarını istedi.40 dakika arayla gerçekleşen saldırıların yaşandığı metro istasyonlarının yoğun olarak kullanıldığı belirtilirken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasında da endişeli olduklarını söylediler.Dünyanın en yoğun metrolarında biri olan Moskova metrosunda güne ortalama 5.5 milyon insan taşınıyor.Moskova'da Paveletskaya metro istasyonunda 2004 Şubat ayında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı, vagonun içinde paketlenmiş halde bulunan bombanın metronun istasyona yaklaştığı anda patlamasıyla meydana gelmişti.6 ay sonra gerçekleştirilen bir başka intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı istasyonun dışında gerçekleştirilmişti.Yetkililer her iki saldırıyla ilgili olarak da Çeçen direnişçileri suçlamıştı.