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Dünya

MOSKOVA'DA İFTAR ÇADIRI MOSKOVA (A.A)

28 Ağustos 2010 15:38

-MOSKOVA'DA İFTAR ÇADIRI MOSKOVA (A.A) - 28.08.2010 - Rusya Müftüler Konseyi Başkanlığı, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın desteğiyle Moskova'da iftar çadırı kurdu. Moskova'nın merkezindeki Zafer Parkı'nda bulunan caminin hemen yanına kurulan iftar çadırının açılışına, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Aydın Sezgin ile çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı. Sezgin, iftarda yaptığı konuşmada, Müslümanlığın barışçıl yönüne vurguda bulunarak, İslamın en önemli değerleri olan barış, kardeşlik ve yardımlaşmanın, Ramazan aylarında daha fazla öne çıktığına dikkati çekti. Bu değerlerin insanlar açısından son derece önemli olduğunu kaydeden Sezgin, "Bu değerler insanlığın huzur ve mutluluğu için son derece önemli, evrensel değerlerdir. Müslümanlar arasında ramazan ayı bu değerlerin zirveye ulaştığı günlerdir" dedi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Bekir Gerek de, Moskova'da yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığını, bu çadırın Moskova'daki Müslümanlar açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Zafer Parkı'ndaki iftar çadırı "Türk Günü" ile açıldı. Çadırda daha sonra düzenlenecek Azerbaycan, Türkmenistan, Dağıstan ve Tataristan günleri etkinlikleriyle yemek verilmesi planlanıyor. Moskova Belediyesi, bu yıl beşinci kez kurulan iftar çadırını "dini etkinlikler, bayramlar ve festivaller" listesine alarak, bir anlamda etkinliğe resmiyet kazandırdı.

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