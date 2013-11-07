Moskova’da Greenpeace eylemi

Greenpeace üyeleri 19 Eylül'de Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol arama çalışmalarını protesto amacıyla „Arctic Sunrise“ gemisiyle bir eylem düzenlemiş, Barents Denizi’ndeki bir petrol platformuna yönelik eyleme müdahale eden Rus Sahil Güvenliği birimleri, toplam 30 aktivisti gözaltına almıştı. 18 ayrı ulustan mürettebat üyeleri korsanlık yerine holiganlık suçlamasıyla yargılanacak.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, davaya dikkat çekmek isteyen Greenpeace üyeleri iki botla Moskova Nehri'nde eylem yaptı. “Arctic 30’a özgürlük” pankartı açan aktivistler, Devlet Başkanlığı Sarayı önünden de geçtiler. Greenpeace Rusya teşkilatı, tutuklu „Arctic Sunrise“ mürettebatı üyelerine destek çağrısında bulunan bir açıklama yayınladı.

Bu arada Hollanda bandıralı „Arctic Sunrise“ ve mürettebatının akıbeti, Hamburg’da bugün başlayan bir davanın da konusu. Dava, Hollanda’nın şikayeti üzerine açılmıştı. Hollanda, mürettebatın salıverilmesini talep ediyor. Rusya, Hamburg'daki duruşmalara katılmıyor.