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Dünya

Moskova'da döner yasağı

Ruslar, dönerin kaldırılmasıyla ilgili olarak Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e tepki gösterdi

29 Nisan 2016 04:37

Moskova Belediyesi Ticaret ve Hizmet Dairesi Başkanı Aleksey Nemeryuk, katıldığı bir radyo programında “Şavarmayı (soslu döner) sokaklardan tamamen kaldıracağız” dedi. Dönerlerin hiçbir sağlık kuralına uymadığını iddia eden Nemeryuk, büfe sahiplerinin de herhangi bir önlem almadığını söyledi. Ruslar, dönerin kaldırılmasıyla ilgili olarak Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e tepki gösterdi.

 

Sosyal medyadan tepki yağıyor

 

Nemeryuk'un açıklaması sonrası Ruslar sosyal medyada ‘Çok yaşa şavarma’ anlamına gelen #ShaurmaZhivi etiketi ile paylaşımlarda bulunuyor. Bazı Moskovalılar, Sobyanin’i kendi oğlunu öldürmesiyle hatırlanan ‘Korkunç İvan’a benzetti. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 2010 yılında göreve geldiğinden beri şehirdeki büfeleri ‘yasal olmadıklarını’ iddia ederek, kaldırmaya çalışıyordu.

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