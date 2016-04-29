Moskova'da döner yasağı

Moskova Belediyesi Ticaret ve Hizmet Dairesi Başkanı Aleksey Nemeryuk, katıldığı bir radyo programında “Şavarmayı (soslu döner) sokaklardan tamamen kaldıracağız” dedi. Dönerlerin hiçbir sağlık kuralına uymadığını iddia eden Nemeryuk, büfe sahiplerinin de herhangi bir önlem almadığını söyledi. Ruslar, dönerin kaldırılmasıyla ilgili olarak Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e tepki gösterdi.

Sosyal medyadan tepki yağıyor

Nemeryuk'un açıklaması sonrası Ruslar sosyal medyada ‘Çok yaşa şavarma’ anlamına gelen #ShaurmaZhivi etiketi ile paylaşımlarda bulunuyor. Bazı Moskovalılar, Sobyanin’i kendi oğlunu öldürmesiyle hatırlanan ‘Korkunç İvan’a benzetti. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 2010 yılında göreve geldiğinden beri şehirdeki büfeleri ‘yasal olmadıklarını’ iddia ederek, kaldırmaya çalışıyordu.