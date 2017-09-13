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Dünya

Moskova'da bomba paniği: 10 bin kişi tahliye edildi

20'den fazla mekân boşaltıldı

13 Eylül 2017 20:55

Rusya'nın başkenti Moskova'da, bazı alışveriş  merkezleri, tren istasyonları, üniversiteler ve otellere yönelik kaynağı belirsiz bomba ihbarları nedeniyle 10 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. 

TASS haber ajansının emniyet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere  göre, Moskova şehir merkezinde, aralarında alışveriş merkezleri, tren  istasyonları, üniversiteler ve otellerin de bulunduğu 20'den fazla binaya yönelik telefonla yapılan kaynağı belirsiz bomba ihbarları nedeniyle tahliyeler  başlatıldı.

Uzman birliklerin ve müdahale köpekleri bulunan memurların binaları incelediklerini belirtildi.

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