Moskova'da bomba paniği: 10 bin kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, bazı alışveriş merkezleri, tren istasyonları, üniversiteler ve otellere yönelik kaynağı belirsiz bomba ihbarları nedeniyle 10 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

TASS haber ajansının emniyet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Moskova şehir merkezinde, aralarında alışveriş merkezleri, tren istasyonları, üniversiteler ve otellerin de bulunduğu 20'den fazla binaya yönelik telefonla yapılan kaynağı belirsiz bomba ihbarları nedeniyle tahliyeler başlatıldı.

Uzman birliklerin ve müdahale köpekleri bulunan memurların binaları incelediklerini belirtildi.