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Dünya

Moskova’da bomba ihbarları devam ediyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Ekim (DHA) – Moskova’da bugün yapılan bomba ihbarı sayısı 35’i bulurken şehirde yaklaşık 45 bin kişi tahliye edildi

06 Ekim 2017 16:40

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Ekim (DHA) – Moskova’da bugün yapılan bomba ihbarı sayısı 35’i bulurken şehirde yaklaşık 45 bin kişi tahliye edildi.
Bomba ihbarlarının okullar, kreşler, belediye binaları ve toplu taşıma araçları için geldiği kaydedildi.
11 Eylül’den bu yana çok sayıda Rus şehirlerde okullar, AVM’ler ve idari binalar için kimliği bilinmeyen kişiler sürekli olarak telefon üzerinde bomba ihbarları yapıyor. İhbarların doğru çıkmamasına rağmen binalar boşaltılarak binlerce kişi tahliye edildi.
Moskova polisinin bomba imha birimleri eğitimli köpeklerle kontrollere devam ettiği duyuruldu.

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