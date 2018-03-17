Moskova'da bomba alarmı: Alışveriş merkezinde tahliye

Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki müşterilerin, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildiği kaydedildi.

Sputnik International’a konuşan acil yardım hizmetlerinden bir kaynak, Okhotny Ryad alışveriş merkezindeki müşteriler ile personelin, isimsiz bir bomba tehdidinin ardından tahliye edildiğini söyledi.

“Mezh Meydanı’ndaki alışveriş merkezine yönelik patlama tehdidinin ardından birince ve ikinci binadaki ziyaretçileri ve çalışanları tahliye ediyoruz” diyen kaynak, güvenlik görevlilerinin binada aramalara başladığını ifade etti.