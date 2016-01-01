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Dünya
Deutsche Welle

Moskova’da bomba alarmı

Rus polisi, Moskova’daki Paveletsky ve Kursky tren istasyonlarını bomba alarmı nedeniyle boşalttı.

01 Ocak 2016 19:03


Rus güvenlik güçleri, Moskova'nın iki tren istasyonunu bomba ihbarı üzerine boşalttı.

RIA haber ajansı, Paveletsky ve Kursky tren istasyonlarına patlayıcı yerleştirildiği ihbarı üzerine yapılan incelemelerde bomba izine rastlanmadığını bildirdi.

Her iki istasyondan toplam 1000 kadar kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Moskova polisi konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ajans, haberinde, bir yetkilinin Paveletsky'deki incelemeler hakkında “Saat 16:36'da incelemeler tamamlandı. İsimsiz ihbar doğrulanmadı“ dediğini yazdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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