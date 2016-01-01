Moskova’da bomba alarmı



Rus güvenlik güçleri, Moskova'nın iki tren istasyonunu bomba ihbarı üzerine boşalttı.

RIA haber ajansı, Paveletsky ve Kursky tren istasyonlarına patlayıcı yerleştirildiği ihbarı üzerine yapılan incelemelerde bomba izine rastlanmadığını bildirdi.

Her iki istasyondan toplam 1000 kadar kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Moskova polisi konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ajans, haberinde, bir yetkilinin Paveletsky'deki incelemeler hakkında “Saat 16:36'da incelemeler tamamlandı. İsimsiz ihbar doğrulanmadı“ dediğini yazdı.