Moskova'da bir depoda yangın çıktı; 16 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneydoğusunda bir depoda yangın çıktı. Olayda en az 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Acil Durum Bakanlığı’nın Moskova Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri yangından etkilenen bir oda buldu. İtfaiyeciler duvarı kırıp içeri girdi ve 16 kişinin cansız bedenine ulaştı” ifadesi yer aldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Twitter’dan yaptığı açıklamada, yetkililerin yangının nedenini inceleyeceğini söyledi.

Yangından 12 kişinin kurtarıldığı da açıklandı.

TASS haber ajansına konuşan bir yetkili, “İlk bilgiler, tüm kurbanların depoda çalışan ve orada kalan göçmen işçiler olduğunu gösteriyor” dedi.