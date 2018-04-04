Moskova'da AVM yangını: 1 ölü

Moskova'nın doğusundaki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı belirtildi. Çıkan yangında bir kişi öldü.

Sibirya bölgesinde çoğu çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM yangınını tartışmaya devam eden Rusya’da, yine bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Başkent Moskova’nın doğusundaki AVM’de çıkan yangından bir kişi hayatını kaybetti.

RIA haber ajansı, yangının çocuklara yönelik ürünler satan Perseus alışveriş merkezinde çıktığını duyurdu.

Geçen ay Sibirya’da bir alışveriş merkezinde çıkan ve çoğu çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından açılan soruşturma ise sürüyor.