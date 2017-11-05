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Moskova'da 20'den fazla binaya bomba ihbarı; 3 bin 500 kişi tahliye edildi

Olayla ilgili inceleme sürüyor

05 Kasım 2017 21:56

Rusya’nın başkenti Moskova’da bomba ihbarları nedeniyle 3 bin 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Rus haber ajanslarının emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, şehir merkezindeki Bolşoy Tiyatrosu, "GUM" alışveriş merkezi ve "Metropol" Oteline yönelik kaynağı belirsiz bomba ihbarları nedeniyle 3 bin 500’den fazla kişi tahliye edildi.

Aralarında alışveriş merkezleri, tren istasyonları, üniversiteler ve otellerin de bulunduğu 20'den fazla binaya yönelik de yeni ihbarların yapıldığı belirtilirken, şehrin farklı noktalarında bulunan söz konusu binalardan binlerce kişinin tahliyesinin başlatıldığı ifade edildi.

Rusya’nın farklı bölgelerinde 11 Eylül’den bu yana yapılan çok sayıda telefonla bomba ihbarı nedeniyle yaklaşık 1,4 milyon kişi tahliye edilmişti.

Bugüne kadar ihbarların tümü asılsız çıkarken, ekim ortasından bu yana ihbarların sayısında düşüş yaşanmıştı.

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