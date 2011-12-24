Moskova'da 10 binlerce kişi sokakta

T24 - 4 Aralık parlamento seçimlerinde iktidar partisi Birleşik Rusya lehine hile yapıldığını öne süren muhalif gruplar yeniden meydanlara indi.



4 Aralık'ta yapılan seçimlerdeki 'hile' iddiaları Rusyayı sarmaya devam ediyor. Başkent Moskova'daki Akademika Saharova Meydanı’nda toplanan 10 binlerce kişi Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in Kremlin’e dönmesine karşı çıkıyor. Bugün yapılan gösterilerde 10 Aralık’ta Bolotnaya Meydanı’nda yapılan 40 bin kişilik gösteriye göre daha fazla bir kalabalığın meydanda toplanması bekleniyor.



Meydana açılan yakın çevre yollar trafiğe kapatılırken, soğuk ve karlı havaya rağmen göstericiler meydanı doldurmaya başladı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan meydanda yönetim karşıtı döviz ve pankartlar dikkat çekiyor. “Putin’siz Rusya” ve “Temiz ve adil seçim” sloganları atan kalabalık, konuşmaları sıklıkla alkışlıyor.



Sosyal ağlar üzerinden organize olan gruplar, gösteri masrafları için de yaklaşık 100 bin dolar bağış topladı. İnternet üzerinden yaklaşık 50 bin kişi gösterilere katılacağı konusunda teyit verdi. Eski Sovyet lider Mihail Gorbaçov, milyarder Mihail Prohorov, TV ankremeni Leonid Parfenov, blog yazarı Aleksey Navalin gibi birçok ünlü isim de meydanda olacağını açıkladı.

Seçim Kurulu 'ihlal var' dedi ama



Rusya Merkez Seçim Kurulu yapılan incelemeler sonunda sadece 31 seçim merkezinde bir kısım ihlaller olduğuna karar verdi. Ancak rakamın sonuçlarını etkilemeyecek kadar çok küçük olduğu değerlendirmesi yapılıyor.



Rusya Başbakanı Putin, gösterilerin arkasında ABD olduğunu iddia ederken, Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev de gösteri yapmanın vatandaşlık hakları içinde olduğunu, ancak yasalar çerçevesinde tepkilerin ifadesinin de önemli olduğunu savunuyor.

Gösteriler onlarca kentte devam ediyor



Rusya’nın uzak doğusundan en batı kentine kadar onlarca farklı kentte de gösteriler devam ediyor. Küçük çaplı gösterilerde şimdiye kadar herhangi bir göz altı ya da olay yaşanmadığı gelen bilgiler arasında.



Putin’in liderliğini yaptığı Birleşik Rusya yüzde 49,39 oy alarak 450 sandalyenin bulunduğu Duma’da milletvekili sayısını 315’den 238’e düşürdü.



Rusya Federasyonu Merkez Seçim Kurulu’nun resmi sonuçlarına göre Komünist Parti yüzde 19,19 oyla 92 sandalye, Adaletli Rusya yüzde 13,22 oyla 64 sandalye ve Liberal Demokrat Parti de yüzde 11,65 oyla 56 sandalye kazandı. Muhalefet partileri 6. Dönem parlamentoda bir önceki parlamentoya göre 77 koltuk iktidar partisinden kaptı.

10 Aralık'taki gösteri



Seçim sonuçlarına hile karıştırıldığını ileri süren muhalefet, 10 Aralık'ta da sokaklara dökülmüştü. Başkent Moskova'nın merkezinde toplanan 300 kadar gösterici, Başbakan Vladimir Putin aleyhinde "Moskova Rus kentidir!" ve "Zafer Rus Ulusunun Olacak!" şeklinde sloganlar atmıştı.





