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Dünya
Deutsche Welle

Moskova yanlıları Lugansk'ı ele geçirdi

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna'nın doğusunda bir kentte daha kontrolü ele geçirdiler.

30 Nisan 2014 12:32

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk kentinde önde gelen kamu binaları Rusya yanlısı silahlı ayrılıkçıların eline geçti.

Ayrılıkçılar bundan 3 hafta önce Lugansk'taki gizli servis (SBU) binasını işgal etmişti.

Dün de bölgesel yönetim ve savcılık binaları ile televizyon merkezi silahlı Rusya yanlılarınca işgal edildi.

Ayrılıkçılar daha sonra polis merkezini abluka altına aldılar. Ayrılıkçıların megafonla yaptığı "Merkezi terk edin, size bir şey yapmayacağız" anonsu üzerine polisler binayı boşalttı.

AFP Ajansı, Lugansk'taki işgal olaylarında 3 bin dolayında ayrılıkçının görev aldığını duyurdu.

Putin'den açıklama

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Slavyansk'ta ayrılıkçılar tarafından rehin alınan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri hakkında açıklamada bulundu.

Putin, "Meselenin yakında çözülmesini ve gözlemcilerin çok yakında bölgeden ayrılabilmelerini umuyorum" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RusyaUkraynaLuganskAjansı LuganskRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin SlavyanskAvrupa GüvenlikTeşkilatıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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