Moskova yanlıları Lugansk'ı ele geçirdi

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk kentinde önde gelen kamu binaları Rusya yanlısı silahlı ayrılıkçıların eline geçti.

Ayrılıkçılar bundan 3 hafta önce Lugansk'taki gizli servis (SBU) binasını işgal etmişti.

Dün de bölgesel yönetim ve savcılık binaları ile televizyon merkezi silahlı Rusya yanlılarınca işgal edildi.

Ayrılıkçılar daha sonra polis merkezini abluka altına aldılar. Ayrılıkçıların megafonla yaptığı "Merkezi terk edin, size bir şey yapmayacağız" anonsu üzerine polisler binayı boşalttı.

AFP Ajansı, Lugansk'taki işgal olaylarında 3 bin dolayında ayrılıkçının görev aldığını duyurdu.

Putin'den açıklama

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Slavyansk'ta ayrılıkçılar tarafından rehin alınan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri hakkında açıklamada bulundu.

Putin, "Meselenin yakında çözülmesini ve gözlemcilerin çok yakında bölgeden ayrılabilmelerini umuyorum" dedi.