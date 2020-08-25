Moskova-Viyana hattında diplomatik gerginlik: Avusturya bir diplomatı sınır dışı etti, Rusya 'mütekabiliyet esası' deyip karşılık verdi

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Avusturya'nın Rus bir diplomatı "ekonomi alanında casusluk" yaptığı gerekçesiyle sınır dışı etme kararı almasının ardından Moskova da Avusturyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Avusturya dün Rus diplomata ülkeden ayrılması için 1 Eylül'e kadar süre verdi. Yerel medyaya göre diplomatın uzun süredir bir teknoloji şirketine yönelik teknolojik casusluk yaptığı tespit edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmelerin ardından karara tepkilerini göstermek için Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Johannes Aigner'i bakanlığa çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mütekabiliyet esası gereği Moskova'daki Avusturya Büyükelçiliği'nde bir diplomat istenmeyen kişi ilan edildi" dendi.

Rusya bu ay içerisinde Norveç ve Slovakya'dan sonra bir Rus diplomatı sınır dışı eden üçüncü ülke oldu.