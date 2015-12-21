T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moskova ve St. Petersburg tarihin en sıcak kışını yaşıyor

'Kuzeyin başkenti' olarak adlandırılan St. Petersburg'un 1936 yılında 5,5 derece olarak ölçülen rekoru 10,5 dereceye çıktı

21 Aralık 2015 21:09

Rusya Meteoroloji Servisi'nin verilerine göre Rusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg şehirleri tarihin en sıcak aralık aylarından biri yaşanıyor. Moskova'da gün itibariyle hava sıcaklığı 8 dereceye kadar çıktı ve 1982 yılına ait 5,4 dereceyi geride bırakarak sıcaklık rekorunu kırdı.

Ülkede "kuzeyin başkenti" olarak adlandırılan St. Petersburg şehrinde ise hava sıcaklığı 20 Aralık'ta 8,7 dereceye, bugün ise 10,5 dereceye çıkarak tarihi rekor kırdı. Aynı tarihlerde daha önce en yüksek sıcaklık 1936 yılında 5,5 derece olarak ölçülmüştü.

Meteoroloji uzmanı Aleksandr Kolesov, St. Petersburg'da hava sıcaklığının bir haftaya kadar değişebileceğini, halkın yeni yıla ayaz ve karla girebileceğini belirtti.

ETİKETLER

st petersburgmoskovai haca sıcaklığırekorrusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24