Moskova ve St. Petersburg tarihin en sıcak kışını yaşıyor

Rusya Meteoroloji Servisi'nin verilerine göre Rusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg şehirleri tarihin en sıcak aralık aylarından biri yaşanıyor. Moskova'da gün itibariyle hava sıcaklığı 8 dereceye kadar çıktı ve 1982 yılına ait 5,4 dereceyi geride bırakarak sıcaklık rekorunu kırdı.

Ülkede "kuzeyin başkenti" olarak adlandırılan St. Petersburg şehrinde ise hava sıcaklığı 20 Aralık'ta 8,7 dereceye, bugün ise 10,5 dereceye çıkarak tarihi rekor kırdı. Aynı tarihlerde daha önce en yüksek sıcaklık 1936 yılında 5,5 derece olarak ölçülmüştü.

Meteoroloji uzmanı Aleksandr Kolesov, St. Petersburg'da hava sıcaklığının bir haftaya kadar değişebileceğini, halkın yeni yıla ayaz ve karla girebileceğini belirtti.