Moskova ve Kiev, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkesi sürdürme kararı aldı

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Moskova ve Kiev, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde Ukrayna'nın doğusundaki ateşkesin sürdürülmesi kararı aldı.

Paris'te Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin Alman ve Fransız temsilcileriyle masaya oturduğu 'Normandiya Grubu' formatındaki 8 saatlik görüşmenin sonunda yayımlanan ortak açıklamada "iki tarafın da koşulsuz olarak ateşkese saygı göstereceği" belirtildi.

2019'dan bu yana ilk defa Ukrayna ve Rusya, Almanya ve Fransa'yla Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar hakkındaki bir ortak açıklamanın altına imzalarını attı.

2014 yılında imzalanan ve 2020 yılında güçlendirilen ateşkes Ukrayna'nın doğusundaki yoğun çatışmalara son vermişti. Batı ülkeler, Rusya'nın ülkenin doğusunda çıkacak bir çatışmayı gerekçe göstererek Ukrayna'ya girebileceğinden endişeliydi.

Rusya ve Ukrayna, iki hafta içinde Berlin'de Ukrayna'nın doğusundaki durum hakkında tekrar görüşeceklerini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanlarından biri, isminin paylaşılmamasını isteyerek AFP'ye yaptığı açıklamada, "Konuşmalar Ukrayna'nın doğusundaki ayırılıkçılarla çatışmaları önlemeye odaklanıyor. Rusya'nın işgal tehdidine değil" dedi.