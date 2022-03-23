Moskova: Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi, Rusya ile NATO'nun karşı karşıya gelmesine neden olabilir

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya barış güçleri gönderilmesinin Rusya ile NATO'yu doğrudan karşı karşıya getirebileceğini belirtti.

Polonya, geçen hafta Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için bölgeye uluslararası barış gücü misyonu gönderilmesi gerektiğini savunmuştu. Lavrov bu öneriye karşı çıkarak bölgede uluslararası barış güçlerinin bulunmasının Rus askerleri ile barış gücünün karşı karşıya gelmesine neden olabileceğini belirtti.

Belarus'ta süren teknik görüşmelere de değinen Lavrov, "Kiev sürekli duruş değiştirdiği için müzakereler zor ilerliyor" dedi. Ukrayna lideri Volodomir Zelenski, bir süredir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendisiyle müzakere masasına oturması için çağrı yapıyor; her konunun tartışılabileceğini söylüyordu.