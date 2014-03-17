Moskova süreci hızlandırıyor



Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov, referandumda evet oyu verenlerin oranının yüzde 96,6 olduğunu açıkladı.

Referandum komisyonu başkanı Mihail Malişev de kesinleşen evet oranının yüzde 96,8 olduğunu söyledi.

Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov, Kırım Parlamentosu'nun Rusya Federasyonu'na iltihakını görüşmek üzere olağanüstü toplanacağını açıkladı. Aksyonov, Moskova'ya da bir heyet gönderileceğini söyledi.

Rus Parlamentosu'nun da Kırım'ın federasyona katılımını öngören bir yasa teklifini Cuma günü görüşmesi bekleniyor.

'Kırım, geleceğini Rusya'nın bir parçası olarak görüyor'

Rusya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, "Referandum sonucu, Kırım halkının geleceğini Rusya'nın bir parçası olarak gördüklerini ortaya koyuyor" dedi.

Rusya Federasyonu Konseyi Başkan Yardımcısı İlyas Umahanov da "Rusya parlamentosunun her iki kanadının da vakit kaybetmeksizin gereken adımları atacağını" kaydetti.

AB, ABD ve Kiev yönetimi referandumu tanımıyor. ABD Başkanı Barack Obama ve AB'li yetkililer, yeni yaptırımları gündeme getireceklerini duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Kırım'daki oylamanın uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu" söyledi.