Moskova, Sovyet yönetimine muhalifliğiyle tanınan Nobel Ödüllü Saharov'un doğum günü için hazırlanan sergiyi son dakikada iptal etti

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Rusya'nın başkenti Moskova'da yetkililer, SSCB'nin termo-nükleer projelerinde çalışan ancak daha sonra silahsızlanma yanlısı bir insan hakları aktivisti olup Kremlin karşıtı söylemleri nedeniyle yargılanan Nobel Ödüllü Andrey Saharov'un 100. doğum günü için yapılması planlanan sergiyi iptal etti.

Saharov Merkezi 17 Mayıs'tan itibaren Saharov'un fotoğrafları, makaleleri ve sözleriyle Moskova sokaklarını süslemeyi planlıyordu.

Moscow Times'a konuşan Saharov Merkezi Direktörü Sergey Lukaşevski, "Saharov'un yıl dönümü yaklaşık bir yıl önce anlaşamaya varıp planladığımız önemli bir olaydı, ancak son dakikada iptal edildi" dedi.

Lukaşevski, Moskova Kültür Departmanı'nın sadece "serginin içeriği konusunda anlaşmaya varılmadığını" söylediğini ve daha fazla açıklama yapmadıklarını ifade etti.

Sivil haklar konusundaki eylemleriyle tanınan Saharov, 1975'te Nobel Ödülü'ne layık görülmüş anca Moskova Oslo'ya gidip ödülü almasına izin vermemişti.