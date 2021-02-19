Moskova Soruşturma Komitesi'nden 14 yaşına girenlere doğum günü partisi: Artık şu suçlardan hapse girebilirsiniz...

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Rusya'da Moskova Soruşturma Komitesi, 14 yaşına basanlara "artık hangi suçları işlediklerinde hapse girebileceklerine dair" bir video yollamaya başladı.

Videoda üniformalı bir kadının elinde bir pastayla, "14 mü oldun? Tebrikler!" dediği görülüyor.

Daha sonra komite yetkilisi, "Tabii ki velileriniz hala sizden sorumlu, ancak bu yaştan sonra suç yasalarının bazılarından sorumlu tutulacaksınız" ifadelerini kullanıyor.

14 yaşına giren vatandaşlar cinayet, hırsızlık, gasp ve haraç gibi suçlamalardan yargılanabilecekleri konusunda bilgilendirilirken, terörizm, insan kaçırma ve tecavüz gibi suçlardan "ciddi cezalar alabilecekleri" konusunda uyarıldı.

Videonun sonunda üniformalı yetkili, "Hayatınız sizin sorumluluğunuzdur. Soruşturma Komitesi mutlu bir doğum günü diler" ifadeleri yer alıyor.

Moskova Soruşturma Komitesi, sosyal medyada alay konusu olduktan sonra videoyu kaldırdı.