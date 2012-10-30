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Dünya

Moskova son 117 yılın yağış rekorunun kırdı!

Fırtınanın etkisini artıracağı başkentte hava sıcaklığının yükselmesiyle bugün yeniden kar yağışı bekleniyor

30 Ekim 2012 12:47

Rusya'nın başkenti Moskova, hafta sonunda ortalığı beyaza bürüyen karın ve ardınan gelen sağanak yağışların etkisini yaşıyor. Ekim ayında 130 yılın sıcaklık rekorunun ardından, son 117 yılın yağış rekorunun kırıldığı başkentte, eriyen kar yağmurla birleşince  sokaklar dereye dönüştü.
 
Kurban Bayramı'nda ilk kara merhaba diyen Moskova'da, meteorolojinin bildirdiğine göre  28 Ekim, 1895 yılından sonra en fazla yağış alan gün olarak kayıtlara geçti.
 
Fırtınanın etkisini artıracağı başkentte hava sıcaklığının yükselmesiyle bugün yeniden kar yağışı bekleniyor. Yarın da sert rüzgarların ve yer yer sağanak tipi yağışının etkili olacağı uyarısı yapılıyor.

Özellikle çarşamba günü yağmurun ardından sıcaklığın hemen eksiye düşmesi ihtimali olduğu, bunun da özellikle araçlar için büyük sıkıntı yaşatacağı belirtiliyor.  Gece arabaların sileceklerini kaldırmakta fayda var. Ayrıca buzlanmaya karşı kış lastiklerinin geç kalmadan takılması çağrısı yapılıyor.(turkrus.com)

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