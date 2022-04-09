Moskova, sivil toplum kuruluşlarının da üzerine çöktü: İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü'nün yerel ofisleri kapatıldı

T24 Dış Haberler

Rusya hükümeti, ülkede neredeyse 30 yıldır faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü'nün yerel ofislerinin kapatılmasına karar verdi.

Moskova'nın kararı, Putin'in emriyle açılan savaşın 44. gününde açıklandı. Savaş sebebiyle Ukrayna'da binlerce insan öldü ve 11 milyondan fazla insan evlerini terk etti.

Toplamda 15 organizasyon Rusya'nın uluslararası organizasyonlar ve yabancı sivil toplum kuruluşları listesinden "Rusya Federasyonu'nun yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle" çıkarıldı. Duyuruyu yapan Adalet Bakanlığı, gerekçeyle ilgili daha fazla detay paylaşmadı.

Rusya; İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü'nün yanı sıra Carnegie Uluslararası Barış Vakfı, Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı ve Aga Khan Vakfı gibi STK'ların da yerel ofislerini kapattı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü bu sene Rusya'daki 30. yılını kutlarken, Uluslararası Af Örgütü de 1993'den bu yana ülkede faaliyet gösteriyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, kararın "şüphesiz" STK'nın Rusya'nın açtığı savaşla ilgili yaptığı raporlarmalar olduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard da, "Rusya'nın korkunç insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmak için iki kat daha fazla çalışacaklarını" söylerken Rus halkını yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.