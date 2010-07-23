-MOSKOVA SICAKTAN KAVRULUYOR MOSKOVA (A.A) - 23.07.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova son 130 yılın en uzun süreli sıcak günlerini yaşarken, sıcaktan bunalan başkentliler serinlemek için kent merkezindeki süs havuzlarına ve Moskova Nehri kenarındaki plajlara hücum ediyor. Kremlin Sarayının önündeki süs havuzları da serinlemek isteyen Moskovalılarla dolarken, kent merkezindeki Zafer Parkında büyük süs havuzları da Moskovalıların en gözde havuzu haline gelmiş durumda. Çocuklarıyla parka gelen Moskovalılar, saatlerce fıskiyelerden akan suyun altında serinlemeye çalışıyor. Rusya meteoroloji servisinden yapılan açılamada, bunaltıcı sıcakların gelecek hafta da devam edeceği belirtilerek, hava sıcaklığının gelecek hafta bazı yerlerde artış bile göstereceği kaydedildi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7-9 derece üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, Moskova, Vladimir, Rizan, Tula, Lipetsk, Tambov ve Varonej bölgelerindeki sıcaklığın 39 dereceye kadar yükselmesinin beklendiği vurgulandı. Başkent Moskova'da hava sıcaklığının bugün 32-37 derece arasında olması beklenirken, hafta sonunda ise sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkabileceği belirtiliyor.