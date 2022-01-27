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Dünya

Moskova Savcılığı, İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Rus vatandaşların haklarıyla ilgili soruşturma başlattı

"İstanbul Havalimanı’nda seferlerdeki kalkış ve inişlerdeki gecikmeler nedeniyle yolcu haklarına riayet edilip edilmediğine ilişkin inceleme başlattı"

27 Ocak 2022 16:21

Rusya’da Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı, kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan Rus yolcuların haklarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin soruşturma başlattı.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, savcılığın açıklamasında, “Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı, İstanbul Havalimanı’nda seferlerdeki kalkış ve inişlerdeki gecikmeler nedeniyle yolcu haklarına riayet edilip edilmediğine ilişkin inceleme başlattı. Kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda binden fazla uçuş ertelenmiş ve iptal edilmişti” ifadeleri kullanıldı.

Yeme-içme ve konaklama gibi hizmetler sorulacak

Savcılık özellikle de yolcuların mahsur kalmasının ardından havayolu şirketlerinin müşterilerine yeme-içme, konaklama dahil olmak üzere, hangi hizmetleri sağladığını kontrol edecek.

Savcılık ayrıca Moskova’daki havacılık hizmetlerinin yolcuları uçuşlarındaki gecikmeleri bilgilendirme konusunda ne kadar hızlı davrandığını değerlendirecek.

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