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Dünya

Moskova saldırılarını Çeçen lider üstlendi

Ayrılıkçı Çeçenlerin lideri Doku Umarov, Moskova'da metro istasyonlarında düzenlenen intihar saldırılarını üstlendi.

31 Mart 2010 03:00

T24 - "Kafkas Emiri" olarak anılan, ayrılıkçı Çeçenlerin lideri Doku Umarov, Rusya'nın başkenti Moskova'da metro istasyonlarında düzenlenen intihar saldırılarının sorumluluğunu üstlendi.

Umarov, isyancıların gayrıresmi internet sitesi www.kavkazcenter.com'a gönderilen videoda, 39 kişinin öldüğü Moskova metrosu saldırılarını şahsen emrettiğini ve Rusya'ya yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.

Rusya'nın saygın internet haber portalı "Newsru.com"un haberinde ise kendisini Umarov olarak tanıtan bir kişi, "youtube" internet paylaşım sitesinde yayımlanan ses kaydında, Moskova'daki metro saldırılarının kendileri tarafından düzenlenmediğini ileri sürmüştü.

"Kafkas Emirliği" sözcüsü olduğunu söyleyen ve İstanbul'da yaşadığını savunan Şemsettin Bakuyaev de Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Moskova'daki saldırıları biz yapmadık ve kimin yaptığını bilmiyoruz" demişti.

Bakuyaev, kendilerinin sivillere karşı değil, Rusya'daki ekonomik hedeflere yönelik saldırı düzenlemeyi planladıklarını ileri sürmüştü.

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