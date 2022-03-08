Moskova: Rus petrolüne ithalat yasağı getirilmesinin yıkıcı sonuçları olur

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandır Novak, Rus petrolüne ithalat yasağı getirilmesinin "yıkıcı" sonuçları olacağını söyledi.

Novak, "Rus petrolüne yasak getirilmesinin küresel piyasa için yıkıcı sonuçları olur. Fiyat artışı öngörülemez hale gelir; bir varil 300 dolar olur, tabii daha da yukarı çıkmazsa" dedi.

Novak, Rus petrolünün yerini hızlı bir şekilde doldurmanın da "imkansız" olacağını ifade etti. "Bu süreç bir yılı bulur ve Avrupalı tüketiciler için daha da pahalı olur" diyen Novak, "Avrupalı siyasetçiler vatandaşlarını fiyatlar konusunda dürüst bir şekilde uyarmalı" dedi.

Novak, böyle bir yasak uygulanması durumunda Kuzey Akım 1'i kapatarak Avrupa'ya doğal gaz akımını kesebileceklerinin sinyallerini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'a Rus petrolünün ABD'ye ithalatını yasaklaması için baskı yapılıyor. Biden hükümeti, Rus lider Putin'i ağır bir biçimde cezalandıracak, ancak ABD'de de doğal gaz fiyatlarında patlamaya sebep olacak, yaptırım hakkında karar vermeye çalışıyor. Pazartesi günü iki partiden Kongre üyeleri Rus enerjisi ithalatını yasaklayacak; ayrıca Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alacak bir tasarıyı geçirdi. Almanya gibi bazı Avrupa ülkeleri bu karara mesafeli duruyor.