Moskova otomobil fuarı başladı

T24- Rusya'nın başkenti Moskova, 3. Uluslararası Otomobil Fuarına ev sahipliği yapıyor.





12 ülkeden 80 motorlu taşıt ve yedek parça üreticisi firmanın yer aldığı fuarda, 8 dünya ve 7 Avrupa lansmanı yapılacak, 20 konsept araç tanıtılacak.



Cnntürk'te yer alan habere göre, basın mensuplarına yapılan tanıtım ve lansmanlarla bugün kapılarını açan fuar 5 Eylüle kadar gezilebilecek.



Organizatörlerin 1,6 milyon ziyaretçi beklediği Moskova Otomobil Fuarı, Cenevre, Paris, Londra, Detroit ve Frankfurt otomobil fuarlarıyla birlikte "A" sınıfı fuar kabul ediliyor.