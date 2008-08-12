Moskova operasyonu durdurdu

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, AB Yüksek Temsilci Javier Solana'ya Gürcistan'daki askeri operasyonun durdurulduğunu bildirdi.



Solana'nın sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Medvedev'in operasyonun durdurulması talimatı verdiğini telefonla Solana'ya ilettiğini söyledi. Solana'nın, Medvedev'in bu kararını memnunlukla karşıladığını belirten sözcü, Solana'nın Medvedev'e, bölgedeki barışın ve istikrarın önemini hatırlattığını ve AB'nin bu krize çözüm bulunmasında aktif rol oynamaya hazır olduğunu ilettiğini kaydetti.



'Çekilmek anlamına gelmiyor'



Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Anatoliy Nogovitsin ise, Rusya'nın operasyona son vermesi kararının bölgeden tamamen çekildiği anlamına gelmediğini söyledi. Nogovitsin, Rus haber ajansı RİA Novosti'de düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine, Rusya'nın operasyona son verme kararının bölgeden tamamen ayrılacakları anlamına gelmediğini belirterek, Gürcü tarafının olası saldırısına anında karşılık vereceklerini söyledi.



Bölgeyi tamamen boşaltmalarının "son derece mantık dışı" olacağını ifade eden Nogovitsin, "Biz orada bulunmaya devam edeceğiz. Karşı taraf şiddete başvurursa buna anında karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Nogovitsin, Rus güçlerinin Tiflis'e 60 kilometre uzaklıktaki Gori'ye girip girmediği yolundaki soru üzerine şöyle konuştu: "Biz ilkesel olarak sivillerin bulunduğu bölgelere ateş açmıyoruz. Karşı taraf da bu durumumuzu bildiği için özellikle sivillerin bulunduğu yerlerde mevzileniyor. Ancak buna rağmen sivillerin bulunduğu bölgelere yönelik hiçbir saldırımız olmadı."