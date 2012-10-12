Moskova nükleer anlaşmayı rafa kaldırabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un önceki gün anlaşmanın süresinin gelecek yıl dolacağını hatırlatarak, anlaşmadan çekilmek istediklerini açıkladı.

hürriyet.com.tr'de yer alan ahabere göre; 1991’de imzalanan ve iki kez yenilenen anlaşma, dağılan Sovyetler Birliği’nden kalan nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların ABD’nin yardımıyla azaltılmasını öngörüyor.

Rus Interfax haber ajansına konuşan Ryabkov, “yeni gerçekler ışığında anlaşmanın artık kendilerini tatmin etmediğini” söyledi. Ryabkov, anlaşma şartlarına göre Washington’ın tek taraflı olarak Rusya’nın nükleer programıyla ilgili hassas bilgilere ulaşmasından Moskova’nın rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Ryabkov’un önceki günkü açıklamalarının ardından ayrı bir açıklama yayımlayarak anlaşmanın farklı koşullar altında yenilenebileceğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland da Washington ve Moskova’nın önümüzdeki yıl Haziran ayında süresi dolacak anlaşmanın yenilenmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Moskova’dan gelen bu açıklamalar, ABD ile ilişkilerde yaşanan soğukluğu bir kez daha ortaya koydu. İki ülke ilişkileri son olarak Moskova’nın bir Amerikan kalkınma ajansını kapatmasıyla gerilmişti. Rusya, yabancı sivil toplum kuruluşlarının, ülkedeki muhalifleri Moskova yönetimine karşı desteklediğini öne sürüyor.

ABD’li senatör Richard Lugar, geçen ağustos ayında anlaşmanın yenilenmesi amacıyla temaslarda bulunmuştu. Lugar, bir diğer Amerikalı senatör Sam Nunn ile birlikte anlaşmaya önayak olmuştu.

8 milyar dolar harcandı

ABD, program için yakşalık 8 milyar dolarlık ekipman sağladı. Sağlanan yardımlar arasında, nükleer başlıkların taşınması için araç ve depolama tesisleri için ileri teknolojili güvenlik sistemleri de bulunuyor.

ABD ile Rusya arasında nükleer silahlar konusunda aralarında START anlaşmasının da bulunduğu bir dizi anlaşma bulunuyor. Uzun menzilli silahların azaltılmasını öngören START son olarak Şubat 2011’de yeniden yürürlüğe girmişti.