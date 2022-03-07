Moskova'nın sunduğu insani koridorların bazıları Rusya ve Belarus'a çıkıyor; Ukrayna'daki sivillerin tahliyesi için önerilen yollar nerede?

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 12'inci gününde ülkedeki sivillerin tahliyesi için gündeme gelen insani koridorlar tartışmaya neden oldu. Rusya, altı noktada ateşkes ilan edileceğini, sivillerin geçişinin sağlanacağını söylerken bu yolların bazılarının Belarus ve Rusya'ya çıkması tepki çekti.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için Rusya'nın açıkladığı yeni ateşkes koridorlarından bazıları Rusya veya Belarus’a çıkıyor.