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Dünya

Moskova'nın sunduğu insani koridorların bazıları Rusya ve Belarus'a çıkıyor; Ukrayna'daki sivillerin tahliyesi için önerilen yollar nerede?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir sözcüsü, teklifi "ahlaksız" olarak niteledi

07 Mart 2022 16:35

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 12'inci gününde ülkedeki sivillerin tahliyesi için gündeme gelen insani koridorlar tartışmaya neden oldu. Rusya, altı noktada ateşkes ilan edileceğini, sivillerin geçişinin sağlanacağını söylerken bu yolların bazılarının Belarus ve Rusya'ya çıkması tepki çekti.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için Rusya'nın açıkladığı yeni ateşkes koridorlarından bazıları Rusya veya Belarus’a çıkıyor.

Söz konusu dört şehirden sadece daha küçükleri olan Mariupol ve Sumi Ukrayna'nın diğer bölgelerine giden tahliye yollarına sahip. Rus haber ajansı RIA tahliye güzergahların tam listesini yayınlandı. Buna göre:

Mariupol

• 1. yol: Novoazovsk, Taganrog, Rostov-on Don (Rusya), ardından hava, karayolu veya demiryolu ile seçilen bir varış noktasına veya geçici bekleme yerine

• 2. yol: Portivske, Manguş, Respublika, Rosivka, Bilmak, Polohi, Orekhiv, Zaporizhzhya (Ukrayna)

Harkov

• Nekhoteyevka, Belgorod (Rusya) ardından hava, kara veya demiryolu ile

Sumi

• 1. yol: Sudja, Belgorod ardından herhangi bir ulaşım aracıyla

• 2. yol: Sumi, Golubivka, Romni, Lokhvitsya, Lubni, Poltava (Ukrayna)

Kiev

• Hostomel, Rakivka, Sosnovka, Ivankiv, Orane, Çernobil, Gdeni, Gomel (Belarus), ardından hava yoluyla Rusya'ya

Açıklamada, Rus ordusunun "İHA kullanımı da dahil olmak üzere tahliyenin kesintisiz kontrolünü" gerçekleştireceği de belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir sözcüsü, teklifi "ahlaksız" olarak niteledi ve Rusya'nın "insanların acılarını bir televizyon görüntüsü oluşturmak için kullanmaya" çalıştığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya'nın açıklamasına tepki göstererek, Moskova'yı "iki yüzlülük ve alaycılıkla" suçladı.

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak müzakere görüşmelerinin üçüncü turunun insani koridorlar meselesine odaklanacağı belirtiliyor. 

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