Moskova'da ölüm oranları açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir

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Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 60'ının resmi verilere geçmiyor olabileceği açıklandı.

Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Hastaların yüzde 60'ından fazlası damar tıkanıklığı, ileri seviye ölümcül hastalıklar, lösemi ve diğer tedavi edilemeyen hastalıklar nedeniyle öldü" denildi.

Moskova, Nisan ayında 639 yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandığını duyurmuştu. Yeni açıklamaya göre Nisan'da Covid-19 testi pozitif çıkan toplam bin 597 kişi hayatını kaybetti.

Moscow Times geçen haftalarda Moskova'nın geçen 10 yılın Nisan aylarındaki ölüm ortalamasını bu seneyle kıyasladığında ölüm sayısının yüzde 20 artış yükseldiğini bulmuştu.

Şehrin sağlık departmanı bu tür tekniklerin Covid-19 kaynaklı ölümleri tespit etmenin "doğru bir yolu olmadığını" söyledi ve gerçek verileri açıklamadığı iddialarını yalanladı.