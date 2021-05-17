Moskova, Navalni'nin organizasyonlarını yasa dışı kılmaya çalışıyor

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Rusya'da bugün yapılacak duruşmada hakimler tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin ülke genelindeki ağının "radikal bir hareket olduğu" iddialarını dinleyecek.

AFP'nin aktardığına göre Moskova Navalni karşıtı hamlelerinin ikisini bugün hayata geçirmeye çalışıyor. Parlamentonun alt kanadı bugün "radikal örgüt üyelerinin" parlamentoya seçilmesini önleyecek bir tasarıyı görüşecek.

Nisan ayında Moskova'da savcılar Navalni'nin bölgesel ağı ve Yozlaşma Karşıtı Vakfı'nın "radikal organizasyon" olarak tanınmasını istemiş, grupları Rusya'da Batı yanlısı bir ayaklanma başlatmaya çalışmakla suçlamıştı.

Mahkemenin bu yönde bir karar alması durumunda Navalni'nin kurumları yargının gözünde IŞİD ve El-Kaide gibi terör örgütleriyle eş değer olacak. Kurumların üyeleri uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Eski bir Kremlin metin yazarı olan Abbas Gallyamov, "Muhalefet ezilecek" dedi ancak yasakların uzun süreçte Kremlin'in istediğinin tersinde etki yaratacağını dile getirdi.